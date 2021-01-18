Капитолий заблокирован из-за "угрозы безопасности"

Над зданием Капитолия заметен дым, прозвучало объявление о "внешней угрозе безопасности".

В Вашингтоне заблокировано здание Капитолия США из-за "внешней угрозы безопасности", сообщает metro.co.uk.

Как сообщает репортер CBS News Зак Худак, о блокировке было объявлено через внутреннюю связь в здании в понедельник утром.

Слышен был сигнал тревоги, поскольку в записанном объявлении говорилось: "Все здания в пределах комплекса Капитолия: внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещены, держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если снаружи, ищите укрытие".

Худак написал в Твиттере: "Капитолий заблокирован из-за внешней угрозы безопасности, согласно объявлению по внутренней связи только что".

Корреспондент NBC News Фрэнк Торп сообщил, что часть парламентского комплекса эвакуирована. В том числе эвакуировали часть нацгвардейцев.

При этом в сети появилось видео, на котором видно, что над зданием Капитолия идет дым.

There's some smoke rising pic.twitter.com/cJNWLn9iIB — Chris Weidner (@CWNewser) January 18, 2021

В то же время. СМИ уточняют, что горела территория под ближайшим к Капитолию мостом, где живут бездомные. Пожар уже потушен.

Напомним, 20 января состоится инаугурация президента Джо Байдена, в связи с чем Капитолий охраняют в усиленном порядке - более 20 тысяч нацгвардейцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet