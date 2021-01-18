В РФ начались протесты в поддержку Навального: Людей задерживают

Акция проходит в Санкт-Петербурге.

В РФ начались протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Людей уже задерживают. Известно минимум о 30 случаях. Подробности передает Telegram-канал spbmbk.media.

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Известно, что помимо простых активистов правоохранители задерживают политиков и должностных лиц. Так, была задержана глава МО “Гавань“ Нэлли Вавилина, бывший депутат МО “Нарвский округ“ Анна Каруличева, координатор движения “Молодой Петербург Максим Леонов“, глава петербургского штаба Навального Ирина Фатьянова, а также несколько журналистов.

В сообщениях указывается, что в основном протесты в поддержку Навального носят не массовый, а единичный характер. Как бы то ни было, в данный момент подобные акции проходят по всей стране. Так, на пикете в Архангельске был задержан координатор местного штаба Навального Егор Бутаков.

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Ранее сообщалось, что Алексей Навальный призвал выходить на протесты. Его сторонники начали заявлять, что поддержат инициативу политика.