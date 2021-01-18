В ЕС намерены к лету вакцинировать 70% взрослых - СМИ

По меньшей мере 70 процентов взрослого населения Евросоюза к июню должно получить вакцину от коронавируса.

В Евросоюзе рассчитывают к лету 2021 года вакцинировать не менее 70% взрослого населения. Об этом в понедельник, 18 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект новой стратегии ЕС по вакцинации, который Еврокомиссия представит 19 января.

"К марту 2021 года государства - члены ЕС должны вакцинировать не менее 80% медицинских и социальных работников и людей старше 80 лет", а "к лету 2021 года должны привить как минимум 70% взрослого населения", - говорится в документе.

Также к концу января ЕК собирается согласовать со странами - членами ЕС протокол составления свидетельств о вакцинации, "который может быть признан и использован в системах здравоохранения по всему ЕС, и также применен на более глобальном уровне по согласованию с ВОЗ".

Планируется, что подобные сертификаты могут заменить карантин и требования по тестированию.

Ранее в ВОЗ выступили против "паспорта вакцинации", поскольку пока непонятно, в какой степени вакцинация снижает передачу коронавируса.

Тем временем в Германии хотят вакцинированным предоставить больше возможностей - в частности, они должны раньше других получить право ходить в ресторан или кино.

Также сообщалось, что в Великобритании хотят до сентября вакцинировать всех взрослых.

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