ЕС пообещал обеспечить Молдову COVID-вакциной

Боррель заявил о "приверженности Евросоюза делу обеспечения вакцинами... всех стран, в том числе, которые находятся в непосредственном соседстве с ЕС".

Евросоюз обеспечит вакциной от коронавируса стран-соседей, в том числе и Молдову. Об этом в понедельник, 18 января, заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Брюсселе.

Как сообщает пресс-служба ЕС, он заверил ее в "приверженности Евросоюза делу обеспечения вакцинами против коронавируса всех стран, в том числе, которые находятся в непосредственном соседстве с ЕС".

Боррель напомнил, что "в дополнение к 108 млн евро, выделенных ЕС на поставку защитного оборудования, укрепление системы здравоохранения и поддержку социально-экономического восстановления, Молдова получила и 50 млн евро в качестве чрезвычайной макрофинансовой помощи от ЕС.

Как сообщается, на встрече также обсуждались Соглашения об ассоциации ЕС и Молдовы и ситуация в Приднестровском регионе.

По итогам встречи, Санду сообщила, что "обсуждались и пути более активного сотрудничества по вопросам национальной и региональной безопасности".

"Подчеркнула, что для Молдовы самой большой угрозой национальным интересам является коррупция, а реформа правосудия - единственный способ обеспечить долгосрочное благополучие и безопасность граждан", - написала Санду.

Как известно, первый визит Санду за рубеж в качестве президента совершила на прошлой неделе в Киев. Подобных встреч между главами государств Украины и Молдовы не было более пяти лет.

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