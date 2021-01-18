Столкновения в Тунисе: введена армия, массовые аресты

Из-за беспорядков в Тунисе власти были вынуждены ввести в некоторые регионы войска. Арестовано несколько сотен протестующих, полиция вынужден применять слезоточивый газ.

В Тунисе в ходе уличных столкновений, продолжающихся третьи сутки, задержано более 600 человек-участников манифестаций. Демонстранты уничтожают полицейские авто, воздвигают баррикады, жгут автомобильные покрышки, мусорные контейнеры для затруднения передвижения сотрудников силовых структур, сообщает Euronews.

Правоохранители сообщают, что протестующие также бьют витрины магазинов, грабят госуучреждения и финансовые организации, бросают камни в полицейских и стреляют в них из фейерверков.

По словам представителя министерства внутренних дел Туниса Халеда Хайуни, в понедельник, 18 января, было арестовано 632 человека.

Для разгона массовых беспорядков полицейские применяют слезоточивый газ.

В минобороны Туниса заявили, что в несколько городов были введены войска.

"Поводом для акций протеста стало видео, появившееся в соцсетях, на котором изображены полицейские, которые грубо обращаются с пастухом, чьи овцы забрели в здание местной администрации", - сообщает издание.

Des emeut*s 'eclatent pour la quatri`eme soir'ee cons'ecutive dans plusieurs villes de #Tunisie o`u la col`ere monte face aux difficult'es 'economiques et la d'egradation des conditions de vie. #Tunisia pic.twitter.com/cT0SfaYgiW — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 17, 2021

Напомним, в Иерусалиме ортодоксы закидали камнями полицейских, проверяющих соблюдение карантинных ограничений.

Добавим также, что действующий президент США Дональд Трамп назвал виновных в нападении на Капитолий.



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