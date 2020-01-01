В Венгрии обсудят санкции против соцсетей за "нарушение свободы слова"

Санкции против социальных сетей будут применять в случае неоднократного нарушения свободы слова с их стороны.

Соцсети тайно и в политических целях ограничивают видимость к профилю без ведома - Варга

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга после жалоб чиновников на то, что, в частности, Facebook ограничивает высказывания консервативного характера, инициировала вопрос применения санкций к социальным платформам, пишет ТАСС.

Варга намерена в ближайшее время обсудить с руководством управления по конкуренции Венгрии возможные меры наказания за подобную деятельность социальных сетей.

"Скрытая блокировка пользователя" или "теневой бан" означает, что социальные сети тайно и в политических целях ограничивают видимость и доступ к профилю пользователя без нашего ведома. Этим технологические компании нарушают все базовые демократические правовые нормы, которые лежат в основе западной культуры", - написала Юдит Варга на своей странице в Facebook.

Она добавила, что Facebook ограничивает не только консервативные, но и христианские и правые мнения.

"Вот почему я созвала внеочередное заседание Комитета по цифровой свободе", - подчеркнула министр.

Как сообщал Korrespondent.net ранее, в Польше намерены запретить соцсетям блокировать пользователей. Пользователь сможет не только жаловаться на администрацию, но и подавать в суд.

Добавим, что действующего президента США Дональда Трампа забанили более десятка соцсетей и платформ.

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