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Сахару засыпало снегом

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Необычное явление наблюдается в крупнейшей пустыне мира - Сахаре: там выпал снег. Средняя температура января там составляет более 20 градусов, однако сейчас опустилась до минусовых значений.
Снег в Сахаре
Снег в Сахаре
instagram.com/kaaarimo

В пустыне Сахара упала температура и выпал снег. Фотографии этого необычного погодного явления опубликовал в Instagram фотограф Карим Бучетата в Instagram.

Он сфотографировал заснеженную пустыню недалеко от города Айн-Сефра в Алжире, верблюдов после снегопада в районе Табук на северо-западе Саудовской Аравии, а также овец, стоящих на покрытых льдом дюнах, когда температура упала до -3° C.

Издание The Sun, отмечает, что в жаркое время года температура в пустыне может подниматься до +50C, но в этом месяце температура упала ниже нуля. Январь - самый холодный месяц в Саудовской Аравии, средняя температура составляет 20,2°. А Табук - один из самых холодных регионов страны со средней температурой 4°. 10 января местных жителей горного региона поразил снежный шквал. Снег также выпал в Ливане, Сирии и Иране.

 

Cмотрите фотогалерею: Сахару засыпало снегом

 

Ранее сообщалось, что Стамбул засыпало снегом. Утром в "час пик" движение в городе было парализовано.

Также мы сообщали, что в Европу пришли рекордные морозы. В Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути, а в Германии снегопад повалил деревья.

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Теги: Африка, пустыня, снег, непогода, морозы
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Источник: korrespondent.net

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