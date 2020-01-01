Telegram блокировал сотни призывов к насилию в США

Команда модераторов мессенджера с начала января начала фиксировать большое количество сообщений, связанных с США, и приняла строгие меры против американских Telegram-каналов, пропагандирующих насилие.

Создатель Telegram Павел Дуров рассказал о сотнях заблокированных призывах к насилию в мессенджере. Об этом в понедельник, 18 января, он сообщил в Telegram-канале.

"Благодаря усилиям модераторов на прошлой неделе были заблокированы сотни публичных призывов к насилию", - заявил Павел Дуров.

По его словам, последние две недели весь мир с беспокойством следит за событиями в США.

"Несмотря на то, что мессенджер насчитывает всего 2% пользователей из США, администрация Telegram внимательно следит за ситуацией в Америке", - подчеркнул создатель Telegram.

Он рассказал, что команда модераторов Telegram еще в начале января начала получать все больше сообщений о публичной активности, связанной с США.

"Команда действовала решительно, принимая более строгие меры в отношении американских Telegram-каналов, пропагандирующих насилие", - сообщил он и добавил, что на прошлой неделе модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию, которые могли бы охватить десятки тысяч подписчиков.

Дуров заверил, что администрация мессенджера продолжает обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляет контент, прямо подстрекающий к насилию.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто сообщил о публичных каналах, которые перешли черту. Тelegram приветствует политические дебаты, идущие со всех сторон политического спектра, но будет действовать быстро, чтобы остановить тех, кто подстрекает людей причинять вред другим", - заключил он.

Ранее американские СМИ заявляли, что администрация мессенджера Telegram заблокировала не менее 15 экстремистских каналов.

Напомним, в начале 2021 года число активных пользователей Telegram превысило 500 млн и продолжает стремительно расти. 12 января стало известно, что только за три дня число пользователей мессенджера выросло на 25 млн.

Популярность Telegram начала расти после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter и удаления соцсети Parler из App Store и Google Play, которой пользовались его сторонники.

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