Жителей ФРГ обяжут носить респираторы вместо простых масок

Требование уже вступило в силу в Баварии - решение приняли на уровне власти федеральной земли.

Жителям Германии в ближайшее время придется отказаться от привычных медицинских масок и надевать в общественных местах, в магазинах и транспорте респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2. Об этом в понедельник, 18 января, пишет The Guardian.

Таким образом, власти страны ужесточают борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Подобные меры уже действуют в федеральной земле Бавария. Теперь этот опыт хотят распространить на всю страну.

"До 24 января эта новация будет необязательной, но после этого за несоблюдение требуемых мер защиты от заражения могут вводиться санкции", - говорится в сообщении.

Примечательно, что к аналогичному решению - респиратор вместо маски - пришли и власти соседней Австрии. Там эта мера станет обязательной с 25 января, отмечает издание.

Добавим, что в мире уже свыше 95 млн зараженных коронавирусом. При этом выздоровели 67 874 019 человек, а скончались – 2 032 806.

Также Korrespondent.net писал, что в мире уже сделали более 42 млн прививок от COVID-19. Больше всего прививок было проведено в США.

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