Алексея Навального привезли в СИЗО "Матросской тишины"

Навального доставили в СИЗО в начале девятого по московскому времени и поместили в трехместную камеру карантинного отделения.

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого накануне арестовали на 30 дней, отправили в следственный изолятор. Его будут удерживать в СИЗО "Матросская тишина" в Москве. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил Фонд борьбы с коррупцией на странице в Twitter.

В свою очередь в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что Навального доставили в СИЗО в начале девятого по московскому времени и поместили в трехместную камеру карантинного отделения, пишет Интерфакс.

Навального посетили председатель столичного ОНК Георгий Волков и секретарь ОНК Алексей Мельников. Волков рассказал, что Навальный "успел позавтракать в полиции в Химках, а ужинал уже в СИЗО". Также, по его словам, Навальный "принял водные процедуры, был обеспечен постельными принадлежностями, бельем, необходимой посудой", ему выдали "гигиенический набор, все, что положено".

Сейчас Навальный один находится в трехместной камере карантинного отделения, поскольку прибыл из-за границы. Карантинные мероприятия продлятся две недели. У него есть "холодильник, чайник, телевизор, горячая вода". Члены ОНК указали ему, что он "может заказывать необходимое питание и вещи через родственников", передает РАПСИ.

Навальный, как рассказал Волков, заявил, что рад вернуться в Россию, "поблагодарил за поддержку" и сообщил, что "со стороны сотрудников не осуществляется никакого давления на него, ни морального, ни физического". Через членов ОНК он передал родственникам список необходимых ему бытовых вещей.

Напомним, сторонники российского оппозиционера Алексея Навального объявили на 23 января массовые акции протеста из-за его ареста.

Накануне Навальный был задержан в аэропорту Москвы при прохождении паспортного контроля. Он вернулся в Россию спустя несколько месяцев лечения в Германии после отравления.

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