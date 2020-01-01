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Disneyland в Париже отложил возобновление работы

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В среднем за год парижский парк развлечений посещают 12,5 млн человек. Открытие парка состоялось 12 апреля 1992 года.
Французский парк развлечений перенес дату открытия
Французский парк развлечений перенес дату открытия
Unsplash

Парк развлечений Disneyland в Париже, приостановивший в прошлом году работу из-за пандемии COVID-19, перенес дату открытия на два месяца. По предварительным оценкам, он начнет принимать посетителей не раньше второго апреля. Об этом, в понедельник, 18 января, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию парка.

"Ввиду эпидемиологической ситуации в Европе Disneyland в Париже не откроется 13 февраля, как это было объявлено ранее. Если условия позволят, мы откроем Disneyland 2 апреля 2021 года ", - говорится на сайте парка.

В сообщении уточняется, что расположенные на территории комплекса отели будут также постепенно возобновлять работу только после открытия самого парка.

"Мы благодарим вас за вашу неизменную преданность и понимание в этот трудный период", - добавили в Disneyland.

Во Франции с целью сдерживания эпидемии продолжает действовать общенациональный комендантский час, а рестораны, кафе, кинотеатры и театры остаются закрытыми.

С начала пандемии во Франции заразились коронавирусом более 2,9 млн человек, более 70 тыс. умерли.

Напомним, парк развлечений Disneyland Resort в округе Ориндж в американской Калифорнии, закрытый еще весной из-за пандемии коронавируса, станет крупным пунктом вакцинации от COVID-19.

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Теги: Франция, парк, развлечения, пандемия, карантин, Disney, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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