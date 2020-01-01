Disneyland в Париже отложил возобновление работы

В среднем за год парижский парк развлечений посещают 12,5 млн человек. Открытие парка состоялось 12 апреля 1992 года.

Парк развлечений Disneyland в Париже, приостановивший в прошлом году работу из-за пандемии COVID-19, перенес дату открытия на два месяца. По предварительным оценкам, он начнет принимать посетителей не раньше второго апреля. Об этом, в понедельник, 18 января, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию парка.

"Ввиду эпидемиологической ситуации в Европе Disneyland в Париже не откроется 13 февраля, как это было объявлено ранее. Если условия позволят, мы откроем Disneyland 2 апреля 2021 года ", - говорится на сайте парка.

В сообщении уточняется, что расположенные на территории комплекса отели будут также постепенно возобновлять работу только после открытия самого парка.

"Мы благодарим вас за вашу неизменную преданность и понимание в этот трудный период", - добавили в Disneyland.

Во Франции с целью сдерживания эпидемии продолжает действовать общенациональный комендантский час, а рестораны, кафе, кинотеатры и театры остаются закрытыми.

С начала пандемии во Франции заразились коронавирусом более 2,9 млн человек, более 70 тыс. умерли.

Напомним, парк развлечений Disneyland Resort в округе Ориндж в американской Калифорнии, закрытый еще весной из-за пандемии коронавируса, станет крупным пунктом вакцинации от COVID-19.

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