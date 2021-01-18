Трамп снимает ограничения на въезд в страну

Временный запрет на въезд в Соединенные Штаты из КНР и Ирана остается в силе. Ожидается, что новая мера вступает в силу с 26 января.

Действующий президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым отменяются ограничения на въезд в страну, которые были введены из-за распространения коронавируса COVID-19. Речь идет о гражданах из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Об этом во вторник, 19 января, сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трамп постановил, что исполнительные указы о приостановке въезда в США из ряда стран прекращают свое действие 26 января.

"Неограниченный въезд в США лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, более не нанесет ущерба интересам США", - говорится в тексте документа.



Трамп подписал указ за день до инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

В то же время, представитель демократов Джен Псаки заявила в своем Twitter, что Байден не позволит Трампу снять ограничения на въезд.

Псаки подчеркнула, что администрация Байдена не намерена ослаблять ограничения на международные авиаперевозки, введенные на фоне пандемии коронавируса.

"По совету своей команды по здравоохранению администрация Байдена не намерена снимать эти ограничения 26 января. Напротив, мы планируем ужесточить меры по общественному здравоохранению в международных поездках, чтобы сократить распространение COVID-19", - написала она.

По ее словам, по всему миру появляются новые, более заразные, варианты коронавируса, поэтому "сейчас не время снимать ограничения на международные поездки".

За последние сутки, 18 января, в США количество случаев коронавируса превысила 24 миллиона.

Напомним, действие адаптивного карантина в Украине будет продлено до конца марта.

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