В Бельгии поезд столкнулся с автомобилем, погибли люди

Инцидент произошел поздно вечером в понедельник. Поезд следовал по маршруту Брюссель-Турнэ.

Три человека погибли в ДТП с поездом в Бельгии BENOIT DOPPAGNE - BELGA

В Бельгии пассажирский поезд на железнодорожном переезде столкнулся с автомобилем, погибли три человека. об этом в понедельник, 18 января, сообщил телеканал RTBF.

"Инцидент произошел в районе населенного пункта Эринн. Поезд следовал по маршруту Брюссель - Турнэ", - говоритяс в сообщении.

По данным местных властей, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и объехал шлагбаум. Все погибшие - трое молодых людей - находились в автомобиле.

Возраст и гражданство погибших - не уточняется. Отмечается, что движение поездов было возобновлено после небольшой задержки. По факту аварии начато расследование.

Ранее возле железнодорожной станции Хршибска в чешском районе Дечин произошел пожар в пассажирском поезде.

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