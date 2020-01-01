Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Бельгии поезд столкнулся с автомобилем, погибли люди

Комментариев: 0
Инцидент произошел поздно вечером в понедельник. Поезд следовал по маршруту Брюссель-Турнэ.
Три человека погибли в ДТП с поездом в Бельгии
Три человека погибли в ДТП с поездом в Бельгии
BENOIT DOPPAGNE - BELGA

В Бельгии пассажирский поезд на железнодорожном переезде столкнулся с автомобилем, погибли три человека. об этом в понедельник, 18 января, сообщил телеканал RTBF

"Инцидент произошел в районе населенного пункта Эринн. Поезд следовал по маршруту Брюссель - Турнэ", - говоритяс в сообщении. 

По данным местных властей, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и объехал шлагбаум. Все погибшие - трое молодых людей - находились в автомобиле.

Возраст и гражданство погибших - не уточняется. 
 
Отмечается, что движение поездов было возобновлено после небольшой задержки. По факту аварии начато расследование.

Ранее возле железнодорожной станции Хршибска в чешском районе Дечин произошел пожар в пассажирском поезде.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Бельгия, Поезд, авария, жертвы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь