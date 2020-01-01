В Бельгии поезд столкнулся с автомобилем, погибли люди
Инцидент произошел поздно вечером в понедельник. Поезд следовал по маршруту Брюссель-Турнэ.
В Бельгии пассажирский поезд на железнодорожном переезде столкнулся с автомобилем, погибли три человека. об этом в понедельник, 18 января, сообщил телеканал RTBF.
"Инцидент произошел в районе населенного пункта Эринн. Поезд следовал по маршруту Брюссель - Турнэ", - говоритяс в сообщении.
По данным местных властей, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и объехал шлагбаум. Все погибшие - трое молодых людей - находились в автомобиле.
Возраст и гражданство погибших - не уточняется.
Отмечается, что движение поездов было возобновлено после небольшой задержки. По факту аварии начато расследование.
Ранее возле железнодорожной станции Хршибска в чешском районе Дечин произошел пожар в пассажирском поезде.
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