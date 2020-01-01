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Британия установила антирекорд по суточному числу смертей от COVID-19

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Соединенное Королевство обогнало Чешскую Республику, которая была на вершине списка с 11 января с уровнем смертности в 16,3 человек на миллион.
В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от COVID в мире
В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от COVID в мире
Unsplash

В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавирусной инфекции в мире: за неделю до 17 января от смертельной инфекции в стране ежедневно умирало 935 человек, что эквивалентно 16,5 человек на миллион. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает  Интерфакс со ссылкой на SkyNews.

Как отмечает агентство, за последние 24 часа в Великобритании зарегистрировали 599 летальных исходов и 37,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Глава британского минздрава Мэттью Хэнкок заявил, что в стране госпитализируют пациентов с коронавирусом каждые 30 секунд.

С начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились свыше 3,4 млн человек, более 89,8 тысяч - умерли.

Напомним, в Великобритании выявили первый случай "бразильского" варианта коронавирусной инфекции. 

Также ученые сообщили о новой угрозе для переболевших коронавирусом.

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Теги: рекорд, жертвы, пандемия, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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