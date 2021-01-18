Надувной Трамп стал экспонатом Музея Лондона

После того, как Трамп проиграл на выборах президента США, у музея попытались выкупить экспонат, однако, руководство музея отказалось от предложения.

Гигантская надувная фигура, которая изображает 45-го президента США Дональда Трампа в виде озлобленного ребенка в подгузнике, держащего в руке телефон, теперь является частью коллекции Музея Лондона. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает CNN.

По словам директора музея Шерон Амент, фигура может стать частью “протестной коллекции”, в состав которой уже входят объекты, рассказывающие о движении суфражисток и борцов за окружающую среду.

“Добавляя пузатого ребенка в свою официальную коллекцию, мы тем самым отражаем настроения, которые царили в городе в день визита Трампа, и запечатлеваем особенный момент гражданского сопротивления”, – объяснила позицию музея Амент.

Шестиметровый воздушный шар создали перед визитом американского лидера в Великобританию. Впервые “Малыш Трамп” поднялся в небо в 2018 году в знак протеста против приезда в Лондон хозяина Белого дома.

Потом фигуру замечали и в небе над несколькими городами США. Теперь шар будет выставлен в городском музее наряду с другими экспонатами, связанными с общественными протестами в британской столице.

Пополнение коллекции Музея Лондона совпало по времени с уходом Трампа из Белого дома в результате поражения на выборах президента, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Новым главой государства станет демократ Джозеф Байден, инаугурация которого пройдет 20 января.

Ранее Лондонский Музей мадам Тюссо переодел восковую фигуру Дональда Трампа в костюм для гольфа.

Также, команда историков из Великобритании и стран Европейского Союза объединились для проекта стоимостью 2,8 млн евро под названием Odeuropa. В процессе работы они найдут и воссоздадут ароматы, которые встречались в Европе в XVI-XXвеках.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet