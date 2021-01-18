Надувной Трамп стал экспонатом Музея Лондона
Гигантская надувная фигура, которая изображает 45-го президента США Дональда Трампа в виде озлобленного ребенка в подгузнике, держащего в руке телефон, теперь является частью коллекции Музея Лондона. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает CNN.
По словам директора музея Шерон Амент, фигура может стать частью “протестной коллекции”, в состав которой уже входят объекты, рассказывающие о движении суфражисток и борцов за окружающую среду.
“Добавляя пузатого ребенка в свою официальную коллекцию, мы тем самым отражаем настроения, которые царили в городе в день визита Трампа, и запечатлеваем особенный момент гражданского сопротивления”, – объяснила позицию музея Амент.
Шестиметровый воздушный шар создали перед визитом американского лидера в Великобританию. Впервые “Малыш Трамп” поднялся в небо в 2018 году в знак протеста против приезда в Лондон хозяина Белого дома.
Потом фигуру замечали и в небе над несколькими городами США. Теперь шар будет выставлен в городском музее наряду с другими экспонатами, связанными с общественными протестами в британской столице.
Ранее Лондонский Музей мадам Тюссо переодел восковую фигуру Дональда Трампа в костюм для гольфа.
Также, команда историков из Великобритании и стран Европейского Союза объединились для проекта стоимостью 2,8 млн евро под названием Odeuropa. В процессе работы они найдут и воссоздадут ароматы, которые встречались в Европе в XVI-XXвеках.
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