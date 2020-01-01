В Марокко закрыли доступ в страну самолетам из четырех стран

Министерство здравоохранения Марокко сообщило в понедельник вечером о выявлении на территории страны первого случая "британского" штамма коронавируса.

Марокко запретило доступ на свою территорию самолетам и пассажирам из четырех стран Unsplash

Власти Марокко запретили доступ на свою территорию самолетам и пассажирам из четырех стран в связи с обнаружением мутировавшего штамма коронавируса. Об этом во вторник, 19 января, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на обнародованное сообщение министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом.

Как сообщает агентство, мутировавший штамм был обнаружен в порту северного города Танжер у марокканца, который прибыл из Ирландии на борту судна через французский порт Марсель. У инфицированного не наблюдается каких-либо симптомов.

"Он находится в Касабланке, помещен в изоляцию, отметили в Минздраве. Лечение заразившегося осуществляется в соответствии с действующим в Марокко санитарным протоколом", - говорится в сообщении.

Данный случай послужил причиной новых карантинных ограничений.

"Компетентные органы приняли решение запретить в качестве превентивной меры доступ на национальную территорию с 19 января 2021 года и вплоть до нового распоряжения самолетам и пассажирам из Австралии, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии", - отметили в МИД.

Ранее такой же запрет в стране был принят в отношении самолетов и пассажиров из ЮАР, Дании и Великобритании.

По данным на вечер 18 января, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 460 тыс.

В начале января правительство Марокко в десятый раз продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Он будет действовать до 10 февраля.

Напомним, более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса.

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