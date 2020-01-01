В Марокко закрыли доступ в страну самолетам из четырех стран
Власти Марокко запретили доступ на свою территорию самолетам и пассажирам из четырех стран в связи с обнаружением мутировавшего штамма коронавируса. Об этом во вторник, 19 января, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на обнародованное сообщение министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом.
Как сообщает агентство, мутировавший штамм был обнаружен в порту северного города Танжер у марокканца, который прибыл из Ирландии на борту судна через французский порт Марсель. У инфицированного не наблюдается каких-либо симптомов.
"Он находится в Касабланке, помещен в изоляцию, отметили в Минздраве. Лечение заразившегося осуществляется в соответствии с действующим в Марокко санитарным протоколом", - говорится в сообщении.
Данный случай послужил причиной новых карантинных ограничений.
"Компетентные органы приняли решение запретить в качестве превентивной меры доступ на национальную территорию с 19 января 2021 года и вплоть до нового распоряжения самолетам и пассажирам из Австралии, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии", - отметили в МИД.
Ранее такой же запрет в стране был принят в отношении самолетов и пассажиров из ЮАР, Дании и Великобритании.
По данным на вечер 18 января, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 460 тыс.
В начале января правительство Марокко в десятый раз продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Он будет действовать до 10 февраля.
Напомним, более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса.
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