ФБР разоблачило планы QAnon сорвать инаугурацию Байдена - СМИ

Экстремисты хотели выдать себя за Нацгвардейцев и изучали уязвимые места в Вашингтоне, выяснило ФБР.

Последователи конспирологического движения QAnon обсуждали проникновение на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена под видом бойцов Нацгвардии, чтобы сорвать церемонию. Об этом узнало ФБР, сообщает The Washington Post во вторник, 19 января.

"В понедельник ФБР в частном порядке предупредило правоохранительные органы, что ультраправые экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Национальной гвардии в Вашингтоне", - пишет издание, ссылаясь на доклад разведки.

Также экстремисты изучали на картах уязвимые места в Вашингтоне, что может свидетельствовать о попытке сорвать инаугурацию Байдена.

Отметим, что сторонники конспирологической теории QAnon верят, что действующий президент США Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократической верхушкой и звездами Голливуда, якобы занимающимися сексуальной эксплуатацией детей и поклоняются дьяволу.

Напомним, 20 января состоится инаугурация президента Джо Байдена, в связи с чем Капитолий охраняют в усиленном порядке - более 20 тысяч нацгвардейцев.

Ко дню инаугурации Байдена из Вашингтона сделали "крепость". Вашингтон серьезно готовится к предстоящему мероприятию, опасаясь массовых беспорядков. Центр перекрыт, общественный транспорт остановлен, в городе много правоохранителей и военных.

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