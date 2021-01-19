В Китае новая вспышка коронавируса

Инфекция начала стремительно распространяться в северо-восточной провинции Цзилинь и продолжает создавать сложную ситуацию в провинции Хэбэй.

В Китае за день выявили 118 новых случаев коронавируса, из них 106 случаев внутри страны. Об этом со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР сообщает Синьхуа во вторник, 19 января.

Новым эпицентром внутренних случаев заражения стала северо-восточная провинция Цзилинь, где растет число инфицированных. Накануне там было выявлено 43 новых заболевших, тогда как за воскресенье минувшей недели - 30.

Прежде наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны. Накануне в Хэбэе обнаружили 35 новых заболевших.

Власти ввели ограничения на въезд в Пекин, так как он находится на территории провинции Хэбэй.

Напомним, что ранее Китай за пять дней построил COVID-госпиталь на 1,5 тысячи палат. Каждая палата оборудована хорошей системой вентиляции, имеет доступ в интернет и отдельный санузел. Планируется строительство еще шести подобных госпиталей.

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