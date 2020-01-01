В мире уже более 96 миллионов случаев COVID-19

В лидерах заболеваемости по-прежнему остаются США, Индия, Бразилия и Россия. Украине занимает 17-ую строчку в статистике заболеваемости.

В мире зафиксировано уже 96009891 случай COVID-19, в частности, 2049348 человек скончались, а 68630134 - выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer во вторник, 19 января.

На первом месте в мире находится США, где зарегистрировано 24626376 случаев COVID-19 (408 620 смертей). Вторую строчку занимает Индия с 10582647 случаями (152593 смерти). Тройку замыкает Бразилия - там выявили уже 8512238 случаев коронавируса (210328 смертей).

На четвертом месте в статистике находится Россия - там зафиксировали уже 3591066 (66037 смертей).

В свою очередь Украина занимает 17-ю строчку в мировой статистике заболеваемости.

Напомним, что в Украине более 15 тысяч выздоровевших от COVID-19 за сутки. Заболели за день менее 4 тысяч украинцев. При этом скончались за сутки 177 человек, показывает статистика Минздрава.

Врач сообщил о более частом последствии коронавируса

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet