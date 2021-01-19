В Индии грузовик переехал 15 заснувших рабочих

Правоохранители установили, что погибшие и травмированные были трудовыми мигрантами из северного штата Раджастхан.

Грузовик столкнулся с трактором и выехал на тротуар, раздавив спящих людей ANI

На западе Индии в штате Гуджарат по меньшей мере 15 трудовых мигрантов погибли в результате наезда грузовика. Об этом сообщает Синьхуа во вторник, 19 января.

Авария произошла ранним утром в селе Косамба, находящейся в 245 километрах к югу от Гандинагара, административного центра штата.

"Сегодня утром в результате трагического ДТП здесь погибли 15 человек, еще несколько пострадали. На них наехал грузовик", – заявил офицер полиции, добавив, что "жертвы спали на тротуаре".

Правоохранители установили, что погибшие и травмированные были трудовыми мигрантами из северного штата Раджастхан.

По данным местных СМИ, грузовик столкнулся с трактором, после чего выехал на тротуар, раздавив спящих людей.

Напомним, похожий случай произошел в Индии в прошлом году. Тогда в западном штате Махараштра товарный поезд наехал на группу трудовых мигрантов, заснувших на железнодорожных путях. Погибли не менее 16 человек, еще несколько пострадали.

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