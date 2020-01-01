Бразилия начала вакцинацию препаратом Sinovac

Накануне бразильский регулятор одобрил экстренное использование вакцин Sinovac и AstraZeneca.

Бразилия начала вакцинацию населения от коронавируса препаратом китайской компании Sinovac Biotech, о поставках которого договорилась Украина, сообщает Reuters.

Министерство здравоохранения дало штатам Бразилии разрешение начать прививки вечером в понедельник, 18 января.

Хотя некоторые штаты начали делать прививки и раньше, большинство из них еще не получили вакцин по состоянию на вечер понедельника, что задержало начало вакцинации престарелых и медицинских работников.

Отметим, накануне Бразилия разрешила экстренное использование не только вакцины Sinovac, но и AstraZeneca.

Ранее стало известно, что Бразилия отказалась от экстренной закупки российской вакцины Спутник V. Медицинский регулятор пояснил, что до сих пор не получил результатов о третьей фазе испытаний этой вакцины, хотя запрос был подан еще 4 января.

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