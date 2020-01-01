В Беларуси начали вакцинировать медиков препаратом Спутник V

Минздрав распределил вакцину по регионам Беларуси в соответствии с заявками учреждений здравоохранения.

В Беларуси началась вакцинация российским препаратом Спутник V от коронавируса COVID-19 тех медработников, которые находятся в зоне риска. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны вво вторник, 19 января.

"Учреждения здравоохранения получили партии вакцин Спутник V… Прежде всего, будут привиты 2 285 медработников Минска, 3 460 Брестского региона, 3 260 – Витебского, 4 365 Гомельского, 1 735 Гродненского, 1 610 Могилевского, 2 485 Минской области", – говорится в сообщении.

Кроме того, около 800 доз предусмотрено для медработников республиканских учреждений.

В пресс-службе пояснили, что Минздрав распределил вакцину по регионам в соответствии с заявками учреждений здравоохранения. В ведомстве подчеркнули, что все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.

Напомним, 21 декабря Беларусь сертифицировала российскую вакцину Спутник V. Власти страны признали ее безопасной и эффективной. А с 1 октября в Беларуси проводилась вакцинация добровольцев препаратом Спутник V

Ожидается, что на территории Беларуси также будет налажено производство российской вакцины.

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