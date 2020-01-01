Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Беларуси начали вакцинировать медиков препаратом Спутник V

Комментариев: 0
Минздрав распределил вакцину по регионам Беларуси в соответствии с заявками учреждений здравоохранения.
Беларусь начала массово применять вакцину Спутник V
Беларусь начала массово применять вакцину Спутник V
primeminister.kz

В Беларуси началась вакцинация российским препаратом Спутник V от коронавируса COVID-19 тех медработников, которые находятся в зоне риска. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны вво вторник, 19 января.

"Учреждения здравоохранения получили партии вакцин Спутник V… Прежде всего, будут привиты 2 285 медработников Минска, 3 460 Брестского региона, 3 260 – Витебского, 4 365 Гомельского, 1 735 Гродненского, 1 610 Могилевского, 2 485 Минской области", – говорится в сообщении.

Кроме того, около 800 доз предусмотрено для медработников республиканских учреждений.

В пресс-службе пояснили, что Минздрав распределил вакцину по регионам в соответствии с заявками учреждений здравоохранения. В ведомстве подчеркнули, что все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.

Напомним, 21 декабря Беларусь сертифицировала российскую вакцину Спутник V. Власти страны признали ее безопасной и эффективной. А с 1 октября в Беларуси проводилась вакцинация добровольцев препаратом Спутник V

Ожидается, что на территории Беларуси также будет налажено производство российской вакцины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Беларусь, вакцина, спутник, вакцинация, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь