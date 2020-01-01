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СМИ сообщили о попытке продать ноутбук спикера Конгресса США спецслужбам РФ

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Райли Джун Вильямс собиралась продать украденный ноутбук другу в России, который потом якобы планировал продать его Службе внешней разведки РФ.
Ноутбук украли при штурме Капитолия 6 января
Ноутбук украли при штурме Капитолия 6 января

В американском штате Пенсильвания арестовали женщину, которая во время беспорядков в Капитолии украла ноутбук спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и намеревалась продать его в Россию. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Минюст США.

Указано, что Райли Джун Вильямс инкриминируют осознанное незаконное вторжение на территорию, куда вход запрещен, а также противозаконные действия на территории Капитолия.

В судебном иске сообщается, что Вильямс "собиралась продать украденный ноутбук другу в России, который потом планировал продать его СВР (Службе внешней разведки РФ)", но по какой-то причине сделка сорвалась.

По словам следователей, ноутбук либо все еще находится у Вильямс, либо она его уничтожила.

В свою очередь помощник Нэнси Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.

Ранее сообщалось, что в США нашли мертвым одного из участников штурма Капитолия, Кристофера Стэнтона Джорджию. Известно, что он рылся в ноутбуке Нэнси Пелоси. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в грудь.

Напомним, что штурмовавших Капитолий увольняют с работы. Их опознают на фото и видео с места событий. Также среди задержанных есть русскоязычные.

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Теги: Россия, США, спикер, ноутбук, спецслужбы, конгресс
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Источник: korrespondent.net

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