Тихановская призвала ОБСЕ помочь ей вернуться в Беларусь

Для безопасного возвращения в Минск оппозиционный политик нуждается в помощи международного сообщества.

Против Тихановской на родине возбудили два уголовных дела

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в понедельник, 18 января, провела онлайн-встречу с послами ЕС в ОБСЕ, на которой, в частности, обсуждала свое возвращение на родину, сообщается на сайте политика.

"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным (Алексей Навальный - российский оппозиционный политик, - ред.) показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ", - подчеркнула Тихановская.

Также экс-кандидат в президенты предложила ОБСЕ взять на себя организацию диалога для решения кризиса в стране. Она считает, что следует "начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси и КС, а также представителей режима Лукашенко".

Напомним, что Тихановская находится за пределами Беларуси с августа 2020 года.

До этого сообщалось, что на Тихановскую в Беларуси открыли дело за "экстремизм".

Ранее мы писали, что белорусские оппозиционеры получили премию Дмитрия Сахарова. Премию вручили в Европарламенте Светлане Тихановской.



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