В Аргентине ночью произошло землетрясение

В аргентинской провинции Сан-Хуан сегодня ночью, 19 января, произошло землетрясение магнитудой 6,5 балла. Об этом сообщает Tiempo de San Juan.

Землетрясение вызвало отключения электроснабжения по всему региону, люди в панике покинули свои дома.

Эпицентр землетрясения находился в городе Медиа Агуа на глубине 128 км. Подземные толчки продолжались около 20 минут, они ощущались также в Кордове и Буэнос-Айресе.

THE MOMENT OF THE EARTHQUAKE IN SAN JUAN It was at 23.46 of 6.5 degrees. The epicenter was in #San_Juan, almost at the border with #Mendoza. It was felt all over the country. Then there were several aftershocks.

