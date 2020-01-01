В ВОЗ заявили, что коронавирус может стать сезонной болезнью

Пока это только предположение эксперта.

Всемирная организация здравоохранения предполагает, что COVID-19 может превратиться в сезонное заболевание.

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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представителя ВОЗ в РФ Мелиту Вуйнович.

Как уточнила медик, такая вероятность есть, но точно это станет известно по прошествии нескольких сезонов. В частности, это будет зависеть от эффективности COVID-вакцины.

Предпосылки так считать есть. Но надо посмотреть, как долго будет сохраняться иммунитет после вакцинации. Да и вообще – насколько действенными окажутся программы по вакцинации для укрепления иммунитета, - отметила Вуйнович.

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При этом врач добавила, что даже препараты с высокой эффективностью не являются гарантией полного уничтожения вируса. По ее мнению, если глобальная иммунизация окажется результативной, COVID-19 станет эндемической инфекцией с низким уровнем угрозы. Вирус, по словам эксперта, будет периодически распространяться в определенной местности.

Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси начали вакцинировать медиков российской вакциной.

