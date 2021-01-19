На Бали оригинально наказывают туристов

Местные полицейские таким необычным образом приучают туристов к соблюдению карантинных мер.

На Бали нарушивших масочный режим иностранцев полиция заставляет отжиматься. Об этом сообщает ABC News.

Местные власти регистрируют на острове огромное количество нарушений карантина. При этом, 80% всех оштрафованных являются туристами. Штраф за не ношение маски на Бали составляет 100 тысяч рупий (9$).

Власти приняли решение не штрафовать за мелкие нарушения, такие как отсутствие маски или ее неправильное ношение.

Ранее сообщалось, что жителям Германии в ближайшее время придется надевать в общественных местах, в магазинах и транспорте респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что действие адаптивного карантина будет продлено до конца марта.

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