С начала пандемии в ЕС более 400 тысяч COVID-смертей

ЕС очень далек от преодоления пандемии из-за появления новых, более заразных штаммов вируса, но власти надеются на вакцину.

В странах Евросоюза с начала пандемии от коронавируса скончалось 400 тысяч человек. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здоровья и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес на заседании Европарламента, сообщает Укринформ во вторник, 19 января.

"С весны прошлого года мы в ЕС потеряли более 400 тысяч жизней. С появлением новых, более заразных штаммов вируса, которые уже обнаружены в странах-членах, мы все еще очень далеки от преодоления пандемии. Но мы также перевернули эту страницу и начали 2021 с получения мощного инструмента, который позволит положить конец этой пандемии. Ежедневно во всем Евросоюзе вакцинируются приоритетные группы населения с использованием безопасных и эффективных вакцин - от BioNTech / Pfizer и Moderna", - сказала Кириакидес.

По ее словам, Европейское медицинское агентство (ЕМА) уже получило представление на авторизацию вакцины AstraZeneca и ожидает получить заявки от других фармкомпаний в последующие месяцы.

В свою очередь госсекретарь по иностранным делам Португалии, председательствующей в ЕС, Ана Мария Закариас отметила, что эпидемиологическая ситуация в Европе вызывает большое беспокойство.

"Последствия увеличения социальных контактов во время зимних праздников, как и появление новых, очень заразных штаммов коронавируса, означают, что ситуация, вероятно, будет ухудшаться, прежде чем наступит улучшение. Многие страны-члены решили продолжить или даже усилить строгие ограничительные меры, когда их системы здравоохранения вновь оказались под давлением. При этом все мы чувствуем усталость от пандемии и видим ужасные экономические и социальные последствия новых локдаунов. В то же время понимаем, что в этих условиях должны сохранить общий рынок и Шенген", - отметила Закариас.

Она подчеркнула, что начало вакцинации в странах ЕС дает надежду на перемены и возвращение к нормальному ритму жизни. Евросоюз смог получить вакцины в течение менее чем года после начала пандемии, что является огромным достижением науки и результатом усилий многих тысяч людей.

В течение дня Еврокомиссия представит новый рабочий документ с предложениями по развитию европейской стратегии борьбы с коронавирусом. Обсудить его планируется во время виртуального саммита ЕС 21 января.

Напомним, что в мире уже более 96 миллионов случаев COVID-19. В лидерах заболеваемости по-прежнему остаются США, Индия, Бразилия и Россия. Украине занимает 17-ую строчку в статистике заболеваемости.

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