В России объявили новую COVID-вакцину эффективной на 100%

Во второй фазе клинических исследований вакцины ЭпиВакКорона принимали участие лишь 86 человек.

В России научный центр Вектор разработал вакцину от коронавируса COVID-19 под названием ЭпиВакКорона. Ее иммунологическая эффективность составляет 100%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Роспотребнадзор во вторник, 19 января.

"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-2-й фаз клинических исследований, иммунологическая эффективность вакцины ЭпиВакКорона составляет 100%", – говорится в сообщении.

Указано, что первая и вторая фаза клинических исследований второй российской вакцины от коронавируса ЭпиВакКорона проводились в июле-сентябре. При этом во второй фазе принимали участие лишь 86 человек, разделенных на две группы: одна группа (43 добровольца) уже получила вакцину ЭпиВакКорона, другая (43 добровольца) – плацебо. Все получившие вакцину добровольцы чувствовали себя хорошо, лишь у двух из них отмечалась болезненность в месте укола, которая прошла в течение двух суток.

13 октября 2020 года вакцина центра Вектор получила регистрационное удостоверение, в ноябре началась фаза пострегистрационных исследований с участием 150 добровольцев старше 60 лет и трех тысяч добровольцев старше 18 лет. По данным Роспотребнадзора, ни у кого из получивших вакцину не было обнаружено нежелательных реакций.

В декабре стало известно, что Россия направила в ВОЗ документы по вакцине ЭпиВакКорона. Массовое производство этой вакцины планировалось на начало 2021 года.

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