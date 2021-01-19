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В России объявили новую COVID-вакцину эффективной на 100%

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Во второй фазе клинических исследований вакцины ЭпиВакКорона принимали участие лишь 86 человек.
Массовое производство вакцины ЭпиВакКорона планировалось на начало 2021 года
Массовое производство вакцины ЭпиВакКорона планировалось на начало 2021 года
cchp.ru

В России научный центр Вектор разработал вакцину от коронавируса COVID-19 под названием ЭпиВакКорона. Ее иммунологическая эффективность составляет 100%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Роспотребнадзор во вторник, 19 января.

"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-2-й фаз клинических исследований, иммунологическая эффективность вакцины ЭпиВакКорона составляет 100%", – говорится в сообщении.

Указано, что первая и вторая фаза клинических исследований второй российской вакцины от коронавируса ЭпиВакКорона проводились в июле-сентябре. При этом во второй фазе принимали участие лишь 86 человек, разделенных на две группы: одна группа (43 добровольца) уже получила вакцину ЭпиВакКорона, другая (43 добровольца) – плацебо. Все получившие вакцину добровольцы чувствовали себя хорошо, лишь у двух из них отмечалась болезненность в месте укола, которая прошла в течение двух суток.

13 октября 2020 года вакцина центра Вектор получила регистрационное удостоверение, в ноябре началась фаза пострегистрационных исследований с участием 150 добровольцев старше 60 лет и трех тысяч добровольцев старше 18 лет. По данным Роспотребнадзора, ни у кого из получивших вакцину не было обнаружено нежелательных реакций.

В декабре стало известно, что Россия направила в ВОЗ документы по вакцине ЭпиВакКорона. Массовое производство этой вакцины планировалось на начало 2021 года.

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Теги: Россия, вакцина, вакцинация, Роспотребнадзор, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Р_И_К    19.01.2021, 15:51
Оценка:  0
Р_И_К
Пфф... А по мокшанским стандартам должно быть не менее 126% Да, Бес?
Graddfeydd    19.01.2021, 15:38
Оценка:  +2
Graddfeydd
Это пабеда! 43 уколотых дают гарантию результатов уровня "зуб даю"!

Не понятно, почему только 100% эффективность? Попахивает русофобией какой-то: типичный аналоговнет должен демонстрировать как минимум 120% эффективность.
njkzy_c    19.01.2021, 15:52
Оценка:  -1
njkzy_c
Максимальную защиту и уверенность дают только 146%.
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