В Минске заявили о "мошеннических целях" автора пленок по делу Шеремета

В МИД Беларуси все это время со скепсисом наблюдали за "возней" вокруг высказываний Игоря Макара.

У властей Беларуси есть аудиозапись в ответ на записи разговоров председателя КГБ Беларуси о планировании убийства журналиста Павла Шеремета, которые обнародовал бывший белорусский силовик Игорь Макар. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Знак, сообщается на сайте ведомства во вторник, 19 января.

"На самом деле этот индивид (Макар – ред.) нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний. Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование. Притом понятно, что исключительно по политическим причинам", – сказал Знак.

Знак утверждает, что Макар якобы трижды обращался в посольство Беларуси в Литве летом 2020-го. По его утверждениям, у Беларуси есть "убедительные свидетельства", в том числе аудиозапись, которая "недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели" Макара.

По гиперссылке на словах Знака опубликована аудиозапись, на которой кто-то общается с человеком, которого называют по имени Игорь. На записи обсуждают, сколько денег нужно Игорю и какую информацию он может предоставить.

Знак также посетовал, что Украина не обращалась к Беларуси за правовой помощью, "чтобы провести объективную оценку".

Подчеркну, что по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. В случае поступления готовы рассмотреть и обращение украинской стороны – резюмировал спикер МИД Беларуси.

Напомним, в начале января СМИ опубликовали аудиозаписи, на которых якобы экс-глава КГБ дает задание убить журналиста Павла Шеремета. Обнародовал аудиозаписи Игорь Макар. Тогда он заявил о готовности дать показания в Офисе генпрокурора.

А сегодня стало известно, что Макар посетил Киев и дал показания по делу об убийстве Шеремета.

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