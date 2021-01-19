В Таиланде женщина получила 43 года тюрьмы за оскорбление короля

Уголовный суд Таиланда приговорил бывшую госслужащую к 43 с половиной годам тюремного заключения за публикацию контента, оскорбляющего монархию. Об этом 19 января сообщила организация Юристы Таиланда за права человека.

Отмечается, что изначально женщина получила 87 лет тюрьмы, однако суд вдвое сократил срок из-за признания вины.

В 2015 году она была задержана за размещение 26 оскорбительных материалов в YouTube и трех – в Facebook. В Таиланде за подобные нарушения грозит наказание от трех до 15 лет тюрьмы. Женщину также обвинили в нарушении закона о компьютерных преступлениях.

Размещенный контент представлял собой подкасты одного из критиков монархии, который действовал на YouTube и файлообменниках до и после военного переворота в Таиланде 2014 года.

В 2015 году создатель этих материалов предстал перед военным судом, и, признавшись в правонарушениях, был осужден на пять лет.

Напомним, до сих пор самым длительным тюремным сроком по делу об оскорблении монархии был приговор мужчине за размещение в интернете оскорбительных публикаций. Он был осужден на 70 лет тюрьмы, однако сознался в содеянном, и его срок был уменьшен до 35 лет.