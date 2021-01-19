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Британец лечился от COVID более восьми месяцев

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Пилота авиакомпании British Airways госпитализировали с коронавирусом в Техасе. Там он провел следующие 243 дня, пытаясь вылечиться от коронавируса.
Николас Синнотт выписан из больницы после восьми месяцев лечения
Николас Синнотт выписан из больницы после восьми месяцев лечения
thetimes.co.uk

Британский летчик Николас Синнотт вернулся на родину после того, как провел в американской больнице рекордных 243 дней с коронавирусом. Об этом во вторник, 19 января, сообщает The Times.

Отмечается, что 59-летний пилот British Airways был госпитализирован в Техасе в марте и выписан незадолго до Рождества, после чего отправился домой в английское графство Суррей.

Врачи сказали, что у Синнотта началась респираторная недостаточность, его поместили на искусственную вентиляцию легких, а затем на аппарат искусственного сердца и легких, прежде чем он начал поправляться.

Доктор Бисваджит Кар, кардиолог, лечивший Синнотта, сказал: "Все органы его тела были поражены COVID-19". Но, поскольку его здоровье до болезни было очень хорошим, он смог выдержать все это и пережить такую серьезную болезнь.

Ранее сообщалось, что в Китае пациент лечился от коронавируса семь месяцев, в то время, как средняя длительность лечения заболевания составляет от двух до пяти недель.

Названы симптомы "длительного COVID"

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Теги: Британия, лечение, пандемия, пилот, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
navigator2    19.01.2021, 17:16
Оценка:  +1
navigator2
ханурик-доходяга а викоропкався з того світу, от що значить сила волі ))
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