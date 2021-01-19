Британец лечился от COVID более восьми месяцев

Пилота авиакомпании British Airways госпитализировали с коронавирусом в Техасе. Там он провел следующие 243 дня, пытаясь вылечиться от коронавируса.

Британский летчик Николас Синнотт вернулся на родину после того, как провел в американской больнице рекордных 243 дней с коронавирусом. Об этом во вторник, 19 января, сообщает The Times.

Отмечается, что 59-летний пилот British Airways был госпитализирован в Техасе в марте и выписан незадолго до Рождества, после чего отправился домой в английское графство Суррей.

Врачи сказали, что у Синнотта началась респираторная недостаточность, его поместили на искусственную вентиляцию легких, а затем на аппарат искусственного сердца и легких, прежде чем он начал поправляться.

Доктор Бисваджит Кар, кардиолог, лечивший Синнотта, сказал: "Все органы его тела были поражены COVID-19". Но, поскольку его здоровье до болезни было очень хорошим, он смог выдержать все это и пережить такую серьезную болезнь.

Ранее сообщалось, что в Китае пациент лечился от коронавируса семь месяцев, в то время, как средняя длительность лечения заболевания составляет от двух до пяти недель.

Названы симптомы "длительного COVID"

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