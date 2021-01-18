Стало известно о первых жертвах COVID-вакцинации в Индии

Побочные эффекты от прививок обнаружили у 580 человек. В основном это жар, тошнота и головная боль.

В Индии два человека скончались вскоре после вакцинации от коронавируса COVID-19 местными препаратами. Об этом сообщает India Today.

Всего побочные эффекты от прививок обнаружили у 580 человек, в основном это жар, тошнота и головная боль. Семь человек госпитализированы с тяжелыми осложнениями, двое из них погибли. По словам властей, летальный исход одного из них скорее всего не связан с вакциной. Причина смерти другого еще устанавливается.

Один из погибших – сотрудник больницы в индийском городе Морадабад, он умер на следующий день после прививки. Родственники умершего подтвердили, что мужчина чувствовал себя плохо еще до вакцинации.

Второй смертельный случай зафиксирован в городе Беллари, штат Карнатака. Согласно заявлению местных властей, причиной его смерти стал инфаркт.

Напомним, 16 января в Индии началась массовая кампания по вакцинации. По словам представителей министерства здравоохранения, за два дня прививки сделали более 224 тысяч человек. Всего вакцину на первом этапе должны получить 30 млн человек, среди них 10 млн медработников. А уже к июлю Индия планирует привить порядка 300 млн человек.

Сейчас прививки в Индии осуществляются двумя вакцинами – это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Обе вакцины выпускаются на территории Индии. Кроме того, еще несколько препаратов проходят в стране клинические испытания на разных стадиях.

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