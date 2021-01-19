В аэропорту США подрались пассажиры
В аэропорту Детройта, США, пассажиры самолета подрались с сотрудниками авиакомпании из-за размера ручной клади. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, драка произошла перед рейсом авиакомпании Spirit Airlines из Детройта в Атланту. Конфликт возник после требования представителей компании подтвердить соответствие размера ручной клади.
На кадрах ролика видно, как двое мужчин в драке валятся на пол, а другие пассажиры пытаются их разнять. В результате драки один сотрудник авиакомпании был доставлен в больницу, зачинщики арестованы.
Ранее сообщалось, что пассажирки автобуса Ковель-Луцк устроили драку в салоне транспортного средства из-за маски.
Также, в Днепре на бульваре Славы два водителя подрались на проезжей части, заблокировав движение для другого транспорта.
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