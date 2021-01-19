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В аэропорту США подрались пассажиры

Комментариев: 2
Один из сотрудников авиакомпании был доставлен в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

В аэропорту Детройта, США, пассажиры самолета подрались с сотрудниками авиакомпании из-за размера ручной клади. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, драка произошла перед рейсом авиакомпании Spirit Airlines из Детройта в Атланту. Конфликт возник после требования представителей компании подтвердить соответствие размера ручной клади.

На кадрах ролика видно, как двое мужчин в драке валятся на пол, а другие пассажиры пытаются их разнять. В результате драки один сотрудник авиакомпании был доставлен в больницу, зачинщики арестованы.

Ранее сообщалось, что пассажирки автобуса Ковель-Луцк устроили драку в салоне транспортного средства из-за маски.

Также, в Днепре на бульваре Славы два водителя подрались на проезжей части, заблокировав движение для другого транспорта.

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Теги: США, видео, пассажиры, аэропорт, драка, Детройт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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mreccoh    19.01.2021, 18:30
Оценка:  -22
mreccoh
Зачем драться если можно сразу шмалять на убой!В США это норма.Именно поэтому там у каждого обоссаного чёрного негрилы имеются при себе автоматическая Беретта на 20 маслят и Узи.Одним словом,сверхдержава...
Graddfeydd    19.01.2021, 18:43
Оценка:  0
Graddfeydd
Там и законы жесткие (это и полномочия копов применить оружие "на месте", и вышка в большей половине штатов).

Или ты думаешь, что в рашке бандюки хуже вооружены только потому, что есть запрет на оружие для населения?
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