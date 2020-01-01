В Японии более 60 человек погибли при уборке снега

Большинство погибших – люди пожилого возраста, которые пытались самостоятельно справиться со снегом.

Жертв уже больше, чем зимой 2017-2018 годов Daily Express

В Японии огромное количество выпавшего снега привело к огромным заторам на дорогах, а также к гибели более 60 человек, пытающихся очистить от снега свои дома, пишет ТАСС со ссылкой на министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба.

Непогода обрушилась на север страны. Так, например, на островах Хонсю и Хоккайдо снегопады не прекращаются с декабря.

У региона не хватает ресурсов на борьбу со снегом. Власти страны окажут пострадавшим районам экстренную финансовую помощь.

"Государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке", - заявил министр.

По его словам, число жертв уже больше, чем сверхснежной зимой 2017-2018 годов.

Большинство погибших, подчеркнул Кадзуеси Акаб, это пожилые люди. Они травмировались во время чистки снега, падали с крыш своих жилищ, пытаясь очистить их от снежного покрова, или погибали под снежными завалами.

Местные власти выделяемые государством ресурсы будут направлять прежде всего на помощь населению.

Накануне сообщалось, что в Европу пришли рекордные морозы.

Также Korrespondent.net писал о том, что турецкий Стамбул и пустыню Сахару засыпало снегом.

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