СП-2: США ввели санкции против судна Фортуна

Администрация президента Дональда Трампа перед самым его уходом объявила о санкциях против судна, которым РФ пытается достроить газопровод.

США перед уходом Трампа ввели прямые санкции против достройщиков Северного потока-2 marinetraffic.com

Минфин США во вторник, 19 января, расширили санкции против России, внеся в "черный список" суда Фортуна, Максим Горький и Сьерра.

Также под санкции попали компании Рустанкер и КВТ-Рус - оператор судна Фортуна (всего в списке 6 судов).

Также санкции введены в отношении 14 компаний из Италии, Швейцарии, США, Венесуэлы, Мальты, Великобритании.

В санкционный список попали и три физических лица: граждане Швейцарии, Италии и Венесуэлы.

В целом, санкции введены сразу по нескольким вопросам - России, Йемену, Венесуэле и борьбе с терроризмом.

Отметим, санкции против судна Фортуна накануне анонсировали СМИ. Оно занимается достройкой Северного потока-2.

Сегодня стало известно, что Газпром предупредил потенциальных интвесторов о возможности заморозки проекта Северный поток-2.

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