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СП-2: США ввели санкции против судна Фортуна

Комментариев: 3
Администрация президента Дональда Трампа перед самым его уходом объявила о санкциях против судна, которым РФ пытается достроить газопровод.
США перед уходом Трампа ввели прямые санкции против достройщиков Северного потока-2
США перед уходом Трампа ввели прямые санкции против достройщиков Северного потока-2
marinetraffic.com

Минфин США во вторник, 19 января, расширили санкции против России, внеся в "черный список" суда Фортуна, Максим Горький и Сьерра.

Также под санкции попали компании Рустанкер и КВТ-Рус - оператор судна Фортуна (всего в списке 6 судов).

Также санкции введены в отношении 14 компаний из Италии, Швейцарии, США, Венесуэлы, Мальты, Великобритании.

В санкционный список попали и три физических лица: граждане Швейцарии, Италии и Венесуэлы.

В целом, санкции введены сразу по нескольким вопросам - России, Йемену, Венесуэле и борьбе с терроризмом.

Отметим, санкции против судна Фортуна накануне анонсировали СМИ. Оно занимается достройкой Северного потока-2.

Сегодня стало известно, что Газпром предупредил потенциальных интвесторов о возможности заморозки проекта Северный поток-2.

 

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Теги: Россия, США, судно, Северный поток, санкции
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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i-yura0205    19.01.2021, 18:40
Оценка:  0
i-yura0205
фортуне не подфортило.
сергей11    19.01.2021, 18:17
Оценка:  +6
сергей11
Карлик опять всех переиграл.. Себя в первую очередь.
ВыВсеВрети    19.01.2021, 18:05
Оценка:  +6
ВыВсеВрети
месть Трампа за второй срок....)))))))
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