СП-2: США ввели санкции против судна Фортуна
Минфин США во вторник, 19 января, расширили санкции против России, внеся в "черный список" суда Фортуна, Максим Горький и Сьерра.
Также под санкции попали компании Рустанкер и КВТ-Рус - оператор судна Фортуна (всего в списке 6 судов).
Также санкции введены в отношении 14 компаний из Италии, Швейцарии, США, Венесуэлы, Мальты, Великобритании.
В санкционный список попали и три физических лица: граждане Швейцарии, Италии и Венесуэлы.
В целом, санкции введены сразу по нескольким вопросам - России, Йемену, Венесуэле и борьбе с терроризмом.
Отметим, санкции против судна Фортуна накануне анонсировали СМИ. Оно занимается достройкой Северного потока-2.
Сегодня стало известно, что Газпром предупредил потенциальных интвесторов о возможности заморозки проекта Северный поток-2.
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