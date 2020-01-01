Пойдут штурмом. Планы по срыву инаугурации Байдена

Федеральное бюро расследований получило информацию о подготовке протестов с вооруженными участниками ко дню инаугурации Джо Байдена у здания Капитолия США.

За сутки до инаугурации Джо Байдена президентом США страсти вокруг этого события только набирают обороты.

О том, что инаугурация Байдена не будет похожа ни на одну предыдущую церемонию в американской истории, говорят ужа давно. Но теперь уже даже разоблачили конкретные планы по ее срыву.

Корреспондент.net следит за тем, как развиваются события вокруг инаугурации.

Акция экстремистов

Издание The Washington Post сообщило, что ФБР разоблачило сторонников конспирологической теории QAnon, которые готовятся сорвать инаугурацию Байдена. По данным правоохранителей, экстремисты обсуждали, как выдать себя за членов Нацгвардии США, которые будут охранять церемонию, а также искали уязвимости в Вашингтоне.

В документе от ФБР указано, что сторонники движения QAnon и «волки-одиночки» планируют приехать в Вашингтон в день инаугурации Байдена. Также они делились между собой картами уязвимых мест в столице и обсуждали, как их можно использовать для нарушения безопасности инаугурации.

Кроме того, в столицах всех 50 штатов запланированы протесты. В связи с чем, в столицах всех штатов уже установлены ограждения или другие барьеры для защиты правительственных зданий. Штаты Техас и Кентукки закрыли свои Капитолии для общественности.

Министерство обороны США проверяет на причастность к экстремизму 25 тысяч бойцов Нацгвардии США, которые будут охранять инаугурацию в Вашингтоне.

По словам командующего Нацгвардией округа Колумбия Уильяма Уокера, проверка — новые меры безопасности в дополнение к регулярному мониторингу военных. Associated Press пишет, что военных обучают проверять своих коллег на предмет возможных угроз.

Последние приготовления

На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 200 тысяч флагов перед инаугурацией Байдена. Таким образом, хотят почтить умерших во время пандемии коронавируса, а также тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии лично.

EPA

Команда Байдена уже выпустила инаугурационный плейлист из 46 песен. В плейлисте, который назвали «официальным плейлистом для инаугурации 46-го президента и вице-президента Соединенных Штатов», можно найти песни Кендрика Ламара, Бейонсе, Led Zeppelin, Мак Миллера, SZA, Боб Марли & The Wailers, Дуа Липы и Брюса Спрингстина.

Команда Байдена-Харрис заявила, что плейлист «представляет разнообразие нашей нации, нашу силу и стойкость, поскольку мы с нетерпением ждем нового лидерства и новой эры в Америке».

«Они открывают новую главу и помогут объединить людей, поскольку администрация Байдена-Харрис начинает свою важную работу по объединению нашей страны», — добавил исполнительный директор комитета по инаугурации президента Тони Аллен.