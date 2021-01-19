Мелания Трамп отказала в гостеприимстве жене Байдена

Супруга Дональда Трампа проигнорировала многолетнюю традицию, во время которой супруга уходящего президента приглашает на экскурсию по Белому дому жену избранного главы государства.

Первая леди США Мелания Трамп отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом супругу избранного президента США Джозефа Байдена Джилл перед тем, как покинет резиденцию утром 20 января. Жена Дональда Трампа нарушила многолетнюю традицию, пишет CNN.

Согласно 70-летней традиции жена уходящего президента перед инаугурацией принимает в семейной части Белого дом супругу избранного лидера США, показывая ей помещения.

Вместо Мелании новую первую леди США встретит главный церемониймейстер Белого дома Тимоти Харлет.

Обычай возник в 1950-х годах, когда спутница президента Гарри Трумана Бесс Труман пригласила в Белый дом супругу избранного президента Дуайта Эйзенхауэра.

До этого первая леди США записала прощальное видеообращение. Она призвала отказаться от насилия и поблагодарила всех, кто борется с пандемией коронавируса.

Ранее Мелания Трамп осудила беспорядки в Капитолии.



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