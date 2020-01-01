Немецкий концерн отказался от участия в СП-2 - СМИ

Очередная фирма, опасаясь американских санкций, выходит из проекта по строительству газопровода.

От участия в проекте Северный поток – 2 из-за угрозы американских санкций отказалась очередная компания - немецкий концерн Bilfinger SE. Об этом во вторник, 19 января, сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении письма компании.

По данным издания, у Bilfinger SE было заключено несколько контрактов с оператором Nord Stream 2 AG на €15 млн, в том числе "на обслуживание систем безопасности".

Напомним, накануне Северный поток-2 покинула очередная компания - швейцарская компания Zurich Insurance Group AG, которая предоставляла страховые услуги проекту.

Сегодня стало известно, что Газпром предупредил потенциальных интвесторов о возможности заморозки проекта Северный поток-2.

Угроза полной отмены. Новые санкции против СП-2

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