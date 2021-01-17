Над Сиднеем пролетел яркий метеор
В Австралии в небе над Сиднеем пролетел яркий метеор. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.
Явление наблюдали в субботу вечером. Астрофизик из Австралийского национального университета Брэд Такер рассказал, что подобные явления случаются нередко и происходят раз в три-шесть месяцев.
"Но в этот раз все произошло в субботу вечером, когда все гуляли на улицах, а не в час ночи, когда все спят", - сказал Брэд Такер.
По оценкам астрофизика, метеор был размером от полуметра до метра и начал разрушаться на высоте около 80 км. Вероятнее всего метеор упал в океан.
Ранее сообщалось, что на Камчатке в районе западного побережья 10 января в небе взорвался яркий метеорит.
Также, в Китае ранним утром в небе пролетел большой огненный шар, предположительно, метеорит.
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