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Над Сиднеем пролетел яркий метеор

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Метеор начал разрушаться на высоте около 80 километров над Землей и вероятнее всего он упал в океан.

В Австралии в небе над Сиднеем пролетел яркий метеор. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Явление наблюдали в субботу вечером. Астрофизик из Австралийского национального университета Брэд Такер рассказал, что подобные явления случаются нередко и происходят раз в три-шесть месяцев.

"Но в этот раз все произошло в субботу вечером, когда все гуляли на улицах, а не в час ночи, когда все спят", - сказал Брэд Такер.

По оценкам астрофизика, метеор был размером от полуметра до метра и начал разрушаться на высоте около 80 км. Вероятнее всего метеор упал в океан.

Ранее сообщалось, что на Камчатке в районе западного побережья 10 января в небе взорвался  яркий метеорит.

Также, в Китае ранним утром в небе пролетел большой огненный шар, предположительно, метеорит.

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Теги: Австралия, видео, метеорит, метеор, природные явления
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Источник: korrespondent.net

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