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За Крым: Литва запретила въезд Киркорову

Комментариев: 7
Певец публично поддерживал временную оккупацию полуострова, объяснили в МИД.
За Крым: Литва запретила въезд Киркорову
За Крым: Литва запретила въезд Киркорову
depositphotos.com

Литва официально запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову. Артист не сможет посетить страну в течении 5 лет. Об этом сообщили в МИД Литвы.

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По имеющимся данным, Киркоров попал в “список нежелательных в Литве лиц“ во вторник, 19 января. Запрет вступает в силу с этого дня.

“Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве“, – объяснила решение глава МВД Агне Билотайте.  

Чиновница также добавила, что в Литве есть позиция по таким исполнителям, как Киркоров. Поэтому, когда решался вопрос о включении певца в список “нежелательных лиц“, сомнений у политиков не возникало.

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Стоит отметить, что недавно глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис просил запретить Киркорову въезд в страну из-за того, что он многократно посещал временно оккупированный Крым и сознательно отрицал территориальную целостность Украины.

Это является оправданием российской агрессии. Кроме того, концерты Филиппа Киркорова в Крыму вредят нацбезопасности Литвы, считает министр.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины поприветствовали санкции США против СП-2.   

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Теги: Филипп Киркоров, певец, Литва, оккупация, Россия
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Комментариев (7)
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Колишній-східняк    19.01.2021, 19:47
Оценка:  +11
Колишній-східняк
Пусть по казаням и рязаням ездит....
сергей11    19.01.2021, 19:44
Оценка:  +10
сергей11
Сколько лет живём без его сытой хари.. И ни капли ностальгии. А когда-то Украина давала ему 30% дохода.. Променял Филя счастье на ведро крымской гальки.))
mreccoh    19.01.2021, 19:30
Оценка:  -31
mreccoh
Можно не сомневаться,Фил уже напился с горя и начал рыдать.
Р_И_К    19.01.2021, 19:51
Оценка:  +6
Р_И_К
Мокша, а хто це?
сергей11    19.01.2021, 19:52
Оценка:  +6
сергей11
Правильно сказал. Только в последнем слове "д" нужно заменить на "г"))
Брюква_и_Клюква    19.01.2021, 20:25
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Фил - это типичный мокша: педераст, наркоман, алкоголик и прелюбодеец. Так что гордись своим говном, тамбовец.
WTF2wtf    19.01.2021, 20:30
Оценка:  0
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- ШоколадныйБох-НеистовыйГун,
нах ты снова перелогинилось,
контуженое быдло путинское???
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