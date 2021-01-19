За Крым: Литва запретила въезд Киркорову

Певец публично поддерживал временную оккупацию полуострова, объяснили в МИД.

Литва официально запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову. Артист не сможет посетить страну в течении 5 лет. Об этом сообщили в МИД Литвы.

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По имеющимся данным, Киркоров попал в “список нежелательных в Литве лиц“ во вторник, 19 января. Запрет вступает в силу с этого дня.

“Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве“, – объяснила решение глава МВД Агне Билотайте.

Чиновница также добавила, что в Литве есть позиция по таким исполнителям, как Киркоров. Поэтому, когда решался вопрос о включении певца в список “нежелательных лиц“, сомнений у политиков не возникало.

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Стоит отметить, что недавно глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис просил запретить Киркорову въезд в страну из-за того, что он многократно посещал временно оккупированный Крым и сознательно отрицал территориальную целостность Украины.

Это является оправданием российской агрессии. Кроме того, концерты Филиппа Киркорова в Крыму вредят нацбезопасности Литвы, считает министр.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины поприветствовали санкции США против СП-2.