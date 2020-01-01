Зрителей перед Капитолием заменили флагами
В Вашингтоне на Национальной аллее перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена установили около 200 тысяч флагов, чтобы почтить умерших во время пандемии и тех, кто не сможет присутствовать на церемонии. Об этом сообщает HuffPost.
Издание отмечает, что инаугурация Джо Байдена не будет похожа на предыдущие церемонии в истории США и пройдет с повышенными мерами безопасности.
Торжества будут значительно сокращены, чтобы ограничить распространение коронавируса. Также, из-за недавнего штурма Капитолия церемония инаугурации пройдет с повышенными мерами безопасности.
Cмотрите фотогалерею: Зрителей перед Капитолием заменили флагами
Напомним, в США назвали уникальной инаугурацию Джо Байдена из-за пандемии и беспрецедентной охраны мероприятия.
Также сообщалось, что последователи конспирологического движения QAnon обсуждали проникновение на инаугурацию Джо Байдена под видом бойцов Нацгвардии.
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