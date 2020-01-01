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"Не можем помешать": Боррель о строительстве СП-2

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Еврокомиссия препятствовать строительству Северного потока-2 не будет, поскольку он является частным проектом.
Это частный проект - Боррель
Это частный проект - Боррель

Европейская комиссия не будет вмешиваться в строительство российского газопровода Северный поток-2, поскольку это коммерческий проект и власти ФРГ дают на него согласие, пишет РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Речь о частном проекте, мы не можем помешать этим предприятиям завершить его, если немецкое правительство дает на него свое согласие", - заявил Боррель на заседании Европарламента во вторник, 19 января.

Его словам предшествовало предложение евродепутатов усилить давление на РФ из-за ареста оппозиционного политика Алексея Навального. Одним из предложений прозвучало не дать завершить строительство газопровода Северный поток-2.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против кораблей Фортуна, Максим Горький и Сьерра.

Добавим, что немецкий концерн Bilfinger SE отказался от участия в строительстве российского газопровода.

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Теги: Россия, строительство, Северный поток, Еврокомиссия, Навальный
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Источник: korrespondent.net

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