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Санкции против РФ будут продолжены - Помпео

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Майкл Помпео предостерег, что если РФ окончит строительство Северного потока-2, то лишит Украину важных доходов и продолжит агрессию, а также будет политически давить на Европу.
Майкл Помпео
Майкл Помпео

Власти США намерены и далее применять против РФ санкции, чтобы "обеспечить наличие у Европы надежной, диверсифицированной сети энергоснабжения, которая не подрывает коллективную безопасность". Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, пишет ТАСС.

Вашингтон в ближайшем будущем рассмотрит санкционные меры в рамках законов О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) и О защите энергетической безопасности Европы (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Помпео прокомментировал введенные накануне Штатами санкции против задействованного в строительстве газопровода Северный поток-2 судна Фортуна и его собственника компании КВТ-Рус.

"Санкции против КВТ-Рус вводятся …  за сознательную продажу, аренду или предоставление РФ товаров, услуг, технологий, информации или помощи для строительства российских экспортных энергетических трубопроводов ", - заявил госсекретарь США.

По его словам, если строительство газопровода будет завершено, то РФ сможет "полностью обойти Украину, лишив Украину жизненно важных доходов и открыв ее для дальнейших агрессивных действий РФ".

При этом, подчеркнул Помпео, Россия будет предоставлять средства для использования природных ресурсов в качестве инструмента для политического давления и злонамеренного влияния против Западной Европы.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон продолжит сотрудничество с союзниками, для обеспечения ЕС сети энергоснабжения, которая не подорвет коллективную безопасность.

Между тем сообщалось, что РФ намерена достроить Северный поток-2, несмотря на санкции.
 

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Теги: Россия, Украина, США, строительство, Северный поток, санкции, газопровод, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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