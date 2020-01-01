Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву из-за Крыма

Певец попал в "черный список" из-за посещений оккупированного Крыма и оправдывания агрессии РФ.

Российский исполнитель Филипп Киркоров не сможет въехать на территорию Литвы в течение пяти лет, поскольку он попал в список нежелательных в стране лиц. В частности, певцу запретили посещение страны из-за поддержки оккупации Крыма, пишет Интерфакс.

"Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - заявил глава МВД Агне Билотайте.

В национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну, внести Киркорова распорядился министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он подчеркнул, что Киркоров неоднократно посещал оккупированный полуостров и "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

Ландсбергис также добавил, что Вильнюс на этом не остановится и будет давать соответствующую оценку всем гражданам, которых РФ "использует для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы".

Ранее сообщалось, что российскую блогершу не впустили в Украину. Ранее девушка нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым, сообщили пограничники.

Также в Украину не пустили ведущую российских новостей. Гражданка Молдовы, работающая в Москве на телеканале РБК, пыталась транзитом пересечь территорию Украины. Ей это не удалось из-за посещения Крыма в 2018 году.



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