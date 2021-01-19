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Глава ЦРУ подала в отставку

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Джина Гаспел заявила, что уходит с большой гордостью за проделанную работу и за все коллективно одержанные победы.
Джина Хаспел уходит с поста главы ЦРУ
Джина Хаспел уходит с поста главы ЦРУ
washingtonpost.com

Глава Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел объявила об отставке. Об этом во вторник, 19 января,  сообщает пресс-служба ЦРУ.

"Коллектив ЦРУ благодарит директора Хаспел за 36 лет преданного служения американскому народу. Вы сломали барьеры и вдохновили следующее поколение служащих ЦРУ", - говорится в сообщении.

Сама Хаспел заявила, что для нее величайшей честью было возглавлять "эту выдающуюся организацию".

"Я ухожу с большой гордостью за ту работу, которую мы проделали вместе, за все наши коллективно одержанные победы, за все угрозы, которые мы преодолели, и за вклад, который мы сделали в будущее", - отметила она.

Сообщение об отставке Хаспел появилось после сообщения о том, что избранный президент США Джо Байден представил бывшего посла в России Уильяма Бернса в качестве кандидата на пост главы ЦРУ.

Напомним, Джина Хаспел возглавила ЦРУ в 2018 году, после того, как Майк Помпео вступил в должность государственного секретаря США

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Теги: США, ЦРУ, Байден, отставка
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Источник: korrespondent.net

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