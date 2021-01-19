Глава ЦРУ подала в отставку
Глава Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел объявила об отставке. Об этом во вторник, 19 января, сообщает пресс-служба ЦРУ.
"Коллектив ЦРУ благодарит директора Хаспел за 36 лет преданного служения американскому народу. Вы сломали барьеры и вдохновили следующее поколение служащих ЦРУ", - говорится в сообщении.
Сама Хаспел заявила, что для нее величайшей честью было возглавлять "эту выдающуюся организацию".
"Я ухожу с большой гордостью за ту работу, которую мы проделали вместе, за все наши коллективно одержанные победы, за все угрозы, которые мы преодолели, и за вклад, который мы сделали в будущее", - отметила она.
The #CIA workforce thanks Director Haspel for her 36 years of dedicated service to the American people.— CIA (@CIA) January 19, 2021
You have broken barriers and empowered the next generation of CIA officers. pic.twitter.com/ELzP8XzIKt
Сообщение об отставке Хаспел появилось после сообщения о том, что избранный президент США Джо Байден представил бывшего посла в России Уильяма Бернса в качестве кандидата на пост главы ЦРУ.
Напомним, Джина Хаспел возглавила ЦРУ в 2018 году, после того, как Майк Помпео вступил в должность государственного секретаря США
Микроволновая атака. Что случилось со шпионами США
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet