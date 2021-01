Глава ЦРУ подала в отставку

Глава Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел объявила об отставке. Об этом во вторник, 19 января, сообщает пресс-служба ЦРУ.

"Коллектив ЦРУ благодарит директора Хаспел за 36 лет преданного служения американскому народу. Вы сломали барьеры и вдохновили следующее поколение служащих ЦРУ", - говорится в сообщении.

Сама Хаспел заявила, что для нее величайшей честью было возглавлять "эту выдающуюся организацию".

"Я ухожу с большой гордостью за ту работу, которую мы проделали вместе, за все наши коллективно одержанные победы, за все угрозы, которые мы преодолели, и за вклад, который мы сделали в будущее", - отметила она.

