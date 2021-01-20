В США поддержали идею поставок американских вооружений Украине

Новая администрация Белого дома намерена справиться с "растущим соперничеством" со стороны Китая и России.

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен поддерживает идею предоставления Украине американских вооружений, заявил он в Конгрессе на слушаниях по поводу своей кандидатуры на пост. Об этом во вторник, 19 января, сообщает ТАСС.

"Я поддерживаю предоставление этой оборонительной помощи Украине в виде вооружений", – сказал во вторник Блинкен.

В то же время, он отметил, что наибольшим вызовом для США ныне стал Китай.

"Китай - наибольший вызов для США, если говорить о других странах", - отметил Блинкен во время слушаний в Сенате США.

Кандидат на пост Госсекретаря подчеркнул, что США будут действовать в отношении Китая "с позиции силы".

Известно, что за прошедший год Вашингтон продал Киеву оружие на сумму в 510,5 миллиона долларов, что почти в два раза превышает суммы за 2019 год.

Ранее сообщалось, что американские патрульные катера класса Island прибудут в Украину в течение первых шести месяцев текущего года.

Также, Украина заняла 25 позицию в рейтинге военной силы Global Firepower, в котором оценивалась потенциальная военная мощь 138 стран.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что финансирование оборонной сферы будет только расти, и одним из приоритетов остается наращивание боеспособности ВМФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet