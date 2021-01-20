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В США поддержали идею поставок американских вооружений Украине

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Новая администрация Белого дома намерена справиться с "растущим соперничеством" со стороны Китая и России.
В команде Байдена поддержали поставки американских вооружений Украине
В команде Байдена поддержали поставки американских вооружений Украине
kiev.vgorode.ua

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен поддерживает идею предоставления Украине американских вооружений, заявил он в Конгрессе на слушаниях по поводу своей кандидатуры на пост.  Об этом во вторник, 19 января, сообщает ТАСС.

"Я поддерживаю предоставление этой оборонительной помощи Украине в виде вооружений", – сказал во вторник Блинкен. 

В то же время, он отметил, что наибольшим вызовом для США ныне стал Китай.

"Китай - наибольший вызов для США, если говорить о других странах", - отметил Блинкен во время слушаний в Сенате США.

Кандидат на пост Госсекретаря подчеркнул, что США будут действовать в отношении Китая "с позиции силы".

Известно, что за прошедший год Вашингтон продал Киеву оружие на сумму в 510,5 миллиона долларов, что почти в два раза превышает суммы за 2019 год.

Ранее сообщалось, что американские патрульные катера класса Island прибудут в Украину в течение первых шести месяцев текущего года. 

Также, Украина заняла 25 позицию в рейтинге военной силы Global Firepower, в котором оценивалась потенциальная военная мощь 138 стран.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что финансирование оборонной сферы будет только расти, и одним из приоритетов остается наращивание боеспособности ВМФ.

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Теги: армия и вооружение, США, оружие, Байден, армия, Украинская армия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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navigator2    20.01.2021, 00:18
Оценка:  +2
navigator2
Штати розуміють що па-рашу стримувати треба, бо ця зараза по всій Європі розползеться
Lkabigeft    20.01.2021, 00:05
Оценка:  +5
Lkabigeft
Антибес, соси глубже!!!!!!!))))
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