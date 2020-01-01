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Трамп в последний раз обратился к нации

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Действующий президент США Дональд Трамп в прощальной речи перечислил свои достижения во время нахождения на посту, "которыми он гордится".
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Carlos Barria / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп в прощальном обращении к согражданам признал приход к власти новой администрации. Текст обращения опубликован во вторник, 19 января на сайте Белого дома.

"На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей", - сказал Трамп.

Подводя итоги четырем годам пребывания у власти, Трамп сказал, что он - первый президент США за последние десятилетия, "который не развязал новых войн".

"Я особо горжусь тем, что стал первым за десятилетия президентом, который не начал новой войны", - заявил Трамп.

Помимо этого, по мнению республиканца, он "сплотил мир для противостояния Китаю, как никогда раньше".

Трамп также добавил, что смог восстановить лидерство США на мировой арене.

"Я вступал в тяжелые бои и делал самые сложные выборы, потому что это то, для чего вы избрали меня. Наша повестка была не о том, чтобы быть правыми или левыми, республиканцами или демократами, а о благе страны, всей страны. Мы восстановили силу Америки дома и американское лидерство за рубежом", - заявил он.

Американский лидер также отметил, что политическому насилию в США, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания. По его словам, политическое движение, которое он начал, "еще только начинается".

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. Демократ назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее. 

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп собирается покинуть Вашингтон в статусе президента за несколько часов до инаугурации Джо Байдена и взять с собой "ядерный чемодан". 

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Теги: США, президент, обращение, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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