Байден выдвинул трансгендера на государственный пост

Ранее Левайн возглавляла систему здравоохранения штата Пенсильвания и руководила в регионе борьбой с пандемией коронавирусной инфекции.

Избранный президент США Джо Байден впервые в истории страны выдвинул трансгендера Рейчел Левин на пост помощника министра здравоохранения. Об этом во вторник, 19 января, пишет The Washington Post.

Таким образом, Левайн после подтверждения в сенате станет первым трансгендером, который займет федеральный пост, пишет газета.



"Доктор Рейчел Левайн принесет стабильное лидерство и необходимый опыт, которые требуются, чтобы помочь людям преодолеть эту пандемию - вне зависимости от их места проживания, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и нетрудоспособности", - сказал Байден.

Левин ранее возглавляла департамент здравоохранения штата Пенсильвания. Она закончила Гарвард-колледж. Политик сменила пол в 2011 году.

Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить своими советниками по науке ведущих специалистов из разных отраслей и поручить им сосредоточиться на вопросах борьбы с пандемией COVID-19, восстановления экономики страны, а также противодействия изменению климата.

Ранее сообщалось, что ко дню инаугурации Байдена из Вашингтона сделали "крепость". Центр перекрыт, общественный транспорт остановлен, в городе много правоохранителей и военных.

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