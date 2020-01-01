Канцлер ФРГ продлила жесткий карантин в стране

Власти Германии ввели обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте и магазинах.

Власти Германии продлили режим ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, до 14 февраля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом во вторник, 19 января, сообщает газета Frankfurter Rundschau.

По словам Меркель, сокращение числа инфицированных является "поводом для надежды", однако новый штамм COVID-19 представляет собой особенную опасность, поэтому смягчать ограничения пока нельзя.

"Мы сегодня еще раз провели переговоры и согласились ввести новые меры. Мы делаем это в качестве меры предосторожности ради здоровья граждан, а также ради экономики и рынка труда", - сказала Меркель.

Среди новых ограничений - обязательное ношение в общественном транспорте и магазинах медицинских масок и респираторов. Отмечается, что в этих местах нельзя носить тряпичные маски или покрывать нос шарфом.

"Мы расширяем обязанность ношения медицинских масок, а именно масок OP, а также масок стандарта FFP2, K95, N95, чтобы предоставить более хорошую защиту. Это распространяется на магазины и общественный транспорт, а также в целом для ситуаций, когда происходят длительные контакты", - передает ее слова РИА Новости.

Власти ФРГ также призвали работодателей перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.

Кроме того, в силе будет правило по сокращению социальных контактов, остаются закрыты школы и детские сады.

Напомним, новый вид коронавируса выявили у 35 пациентов в больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен в Германии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet